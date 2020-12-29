В Рязанской области началась вакцинация от коронавируса

В сообщении добавили, что необходимо учитывать противопоказания, из-за которых нельзя сделать прививку. Среди них гиперчувствительность к компонентам вакцины «ГамКовидВак», аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания, температура выше 37 в день вакцинации.

В Рязанской области началась вакцинация от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Номера телефонов для записи на вакцинацию от COVID-19:

ГБУ РО «ОКБ» ул. Интернациональная д. 3 а, прививочный кабинет +7 (969) 999-64-01 , +7 (915) 590-26-52

, +7 (915) 590-26-52 ГБУ РО «ОКБ Н.А. Семашко» ПО №2. Рязань, ул. Профессора Никулина, д. 3, каб. 420 50-64-84 регистратура

ГБУ РО «ГКБ №4» ул. Есенина, 17 44-88-30; +7 (929) 673-44-59 , +7 (903) 640-20-78

, ГБУ РО «ОККД» г. Рязань ул Стройкова 96 прививочный кабинет поликлиники (№ 161) Колл- центр: 202-393

ГБУ РО «ГКБ №11» г. Рязань, ул. Новоселов, 26/17 прививочный кабинет поликлиники (№211) Колл- центр: 32-04-59 (пн.-пт.), 21-96-64 (сб, вс.)

ГБУ РО «ГКБ №5» г. Рязань ул. Медицинская 9 прививочный кабинет поликлиники (18 А) 50-29-41; 50-29-49; 33-30-39

ГБУ РО «Касимовский ММЦ» г. Касимов, Загородная, 13 (8491) 31-50-892, (8491) 31-2-20-94

ГБУ РО «Ряжский ММЦ» г. Ряжск, ул. Высотная, д. 20 8-49132-22-6-31

ГБУ РО «Сасовский ММЦ» г. Сасово М-н «Южный» д.44А.(взрослая п-ка) 8-(49133) 5-41-58

ГБУ РО «Скопинский ММЦ», г. Скопин, АЗМР, д. 5, здание поликлиники, каб. №47 (49156) 26-00-9, (49156) 5-09-98

ГБУ РО «Шиловский ММЦ» р.п. Шилово, ул. Приокская, д. 27, поликлкника, каб. №26 8 (49136) 2-22-82;

«В случае, если к назначенному времени не сформирована необходимая группа из 5 человек, пациенту может быть отказано в прививке, так как флакон рассчитан на 5 человек и разлив вакцины не допускается», — отметили в ведомстве.

В сообщении добавили, что необходимо учитывать противопоказания, из-за которых нельзя сделать прививку. Среди них гиперчувствительность к компонентам вакцины «ГамКовидВак», аллергия, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, беременность, период грудного вскармливания, температура выше 37 в день вакцинации.

Противопоказания для введения компонента II: тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 и т. д) на введение компонента I вакцины. За 24 часа до каждой вакцинации не рекомендуется употреблять алкоголь, интенсивно заниматься спортом, посещать баню или сауну 2-3 дня.

«Рекомендуется в течение 3 дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь, избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации принять антигистаминные средства. При повышении температуры тела после вакцинации — нестероидные противовоспалительные средства», — подчеркнули в минздраве.