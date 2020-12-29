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В Пронском районе сбили краденного коня
В Пронском районе под колесами Citroen погиб украденный конь. Всадник-вор скрылся с места происшествия.

В Пронском районе под колесами Citroen погиб украденный конь. Об это во вторник, 29 декабря, сообщило издательство «Пресса».

«Мы ехали в сторону Рязани, и на обочине справа заметили всадника, и рядом — коня, который неожиданно бросился через дорогу наперерез нашему автомобилю. Животное перелетело через крышу автомобиля и упало в кювет с левой стороны от дороги», — рассказал водитель автомобиля.

Оказалось, что коня Буяна в этот день украли из молочного хозяйства в селе Тырново. Всадник-вор скрылся с места происшествия.