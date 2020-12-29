В новогоднюю ночь полиция будет «отлавливать» рязанцев в кафе

Согласно распоряжению губернатора, все кафе, рестораны и другие предприятия общепита не должны пускать посетителей с 6:00 до 23:00 часов. Ночью заведения могут работать только «на вынос».

В новогоднюю ночь полиция и сотрудники Роспотребназора будут «отлавливать» рязанцев в кафе. Об этом во вторник, 29 декабря, сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Согласно распоряжению губернатора, все кафе, рестораны и другие предприятия общепита не должны пускать посетителей с 6:00 до 23:00 часов. Ночью заведения могут работать только «на вынос».

Нарушителям грозит административная ответственность.