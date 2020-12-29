В мэрии Рязани рассказали о режиме работы общественного транспорта в новогоднюю ночь

Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Рязани работать не будет. В новогодние праздники транспорт станет работать в режиме праздничных дней — до 23:00.

Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Рязани работать не будет. Об этом сообщил начальник управления транспорта Андрей Михно на совещании с мэром, говорится на сайте органа власти.

В новогодние праздники транспорт станет работать в режиме праздничных дней — до 23:00.