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Рязанцам напомнили о правилах безопасности в новогодние праздники
Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности в новогодние праздники. Например, нельзя носить пиротехнику в карманах и зажигать фитиль рядом с лицом.

Рязанцев призвали соблюдать правила безопасности в новогодние праздники. Соответствующее обращение во вторник, 29 декабря, разместили на сайте администрации Рязани.

«Для того, чтобы избежать травм и пожаров не стоит вешать на елку матерчатые и пластмассовые игрушки, обкладывать подставку дерева ватой и освещать ветки только гирляндами.

Не стоит зажигать в помещении бенгальские огни, использовать пиротехнику. Если фейерверки не срабатывают их нельзя ремонтировать самостоятельно. Кроме того, лучше не использовать самодельную пиротехнику. На улице нельзя запускать фейерверки ближе, чем в 30 метрах от жилых домов.

Нельзя носить пиротехнику в карманах и зажигать фитиль рядом с лицом. При сильном ветре также стоит отказаться от идеи запустить салют. В целях безопасности, нельзя бросать петарды под ноги и направлять ракеты на людей.