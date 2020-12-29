В Рязани пропала 72-летняя женщина

Утром 29 декабря 2020 года женщина ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы бордовые, короткая стрижка, глаза серые. Была одета: бордовая удлиненная куртка, черные брюки, серая шапка, черные ботинки.

В Рязани пропала 72-летняя Нина Гришина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань».

Утром 29 декабря 2020 года женщина ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы бордовые, короткая стрижка, глаза серые. Была одета: бордовая удлиненная куртка, черные брюки, серая шапка, черные ботинки.

Всех, кому известна информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.