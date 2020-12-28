В районах Рязанской области обновили статистику COVID-19
В понедельник, 28 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус выявили у 17 735 человек.
В понедельник, 28 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, коронавирус выявили у 17 735 человек в
- Рязанском районе — 710,
- Скопине — 565,
- Касимове — 495,
- Ряжске — 419,
- Рыбном — 369,
- Сасове — 346,
- Касимовском районе — 329,
- Клепиковском районе — 328,
- Скопинском районе — 267,
- Шиловском районе — 248,
- Рыбновском районе — 243,
- Новомичуринске — 240,
- Михайловском районе — 226,
- Спасском районе — 216,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 201,
- Александро-Невском районе — 162,
- Александро-Невском — 148,
- Старожиловском районе — 137,
- Кораблине — 138,
- Сараевском районе — 124,
- Захаровском районе — 121,
- Спасске-Рязанском — 121,
- Сапожке — 120,
- Чучкове — 116,
- Шацком районе — 114,
- Сасовском районе — 105,
- Старожилове — 102,
- Сараях — 100,
- Спас-Клепиках — 97,
- Милославском — 95,
- Захарове — 93,
- Шацке — 92,
- Чучковском районе — 89,
- Милославском районе — 87,
- Ряжском районе — 78,
- Пронске — 76,
- Пронском районе — 76,
- Ухолове — 66,
- Кораблинском районе — 61,
- Путятине — 53,
- Путятинском районе — 45,
- Ермишинском районе — 27,
- Пителине — 21,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.