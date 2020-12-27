В Башкирии мужчина убил двух детей и покончил с собой

В Давлекановском районе Башкортостана 26 декабря в машине нашли тела мужчины и двух детей с признаками отравления угарным газом. По предварительной версии следствия, отец совершил убийство своих детей и покончил с собой.

В Давлекановском районе Башкортостана 26 декабря в машине нашли тела мужчины и двух детей с признаками отравления угарным газом, сообщает Следственный комитет РФ.

В правоохранительные органы республики поступило сообщение, что 37-летний житель Уфы поругался с женой и уехал на своей машине с шестилетним сыном и годовалой дочерью в неизвестном направлении. По факту исчезновения возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство двоих малолетних».

Следователи и сотрудники полиции организовали поиски. Спустя несколько часов тела всех троих без видимых телесных повреждений обнаружили в автомобиле с признаками отравления угарным газом.

По предварительной версии следствия, отец совершил убийство своих детей и покончил с собой.