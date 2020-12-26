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Стали известны подробности ДТП с участием такси в Рязани
В полиции рассказали подробности ДТП с участием такси в Рязани.

Массовое ДТП в Рязани произошло в субботу, 25 декабря, примерно в 15:50, рассказали в региональном УГИБДД.

Вблизи дома № 38 по Касимовскому шоссе 43-летняя жительница Рязани за рулем автомобиля Volkswagen Polo, по предварительной информации, выезжала с прилегающей территории и врезалась в Kia Rio — машину такси под управлением 37-летнего рязанца. От удара Kia отбросило на автомобиль Toyota Corolla, за рулем которой был 33-летний местный житель.

В результате происшествия водитель Kia получил травмы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь на месте.

Накануне фото с места ДТП с участием такси появились в соцсетях.