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Плющенко посчитал, что Трусову засудили на чемпионате России
По словам тренера, прокат фигуристки Александры Трусовой был лучшим за сезон. Плющенко недоволен оценками судей.

Евгений Плющенко раскритиковал работу судей на чемпионате России, который проходит в Челябинске. Об этом сообщил «Спорт Экспресс».

По его словам, прокат фигуристки Александры Трусовой был лучшим за сезон. Плющенко недоволен оценками судей.

«Саша сегодня каталась очень хорошо, на мой взгляд, это был ее лучший прокат за весь сезон, несмотря на то, что она не прыгала аксель 3,5 оборота. Она сделала, отстояла все вращения, все они получили четвертый уровень», — сказал Плющенко.

Он добавил, что некоторые элементы недооценили и надбавки от судей могли быть больше.

Плющенко назвал происходящее на чемпионате абсурдом.

По его словам, Трусово судьи поставили attention, восклицательный знак на флипе.

«Хотя там его нет, мы исправили это ребро, она уже прыгает флип с внутреннего. Но судьи думают, видимо, что мы не тренируемся, не работаем и не учим. Другим девочкам, у которых не просто неясное, а неверное ребро, наоборот, почему-то ничего не ставят. Это парадокс, с моей профессиональной точки зрения. Я в недоумении! И многие тренеры тоже», — добавил Плющенко.

Он отметил, что Трусова катается с серьезной травмой, но не снялась из-за нее с чемпионата.

По его словам, судьи ставят оценки не объективно. «Вот у Усачевой почему не видят ребро? Ее шатает на выезде, а ставят +3. Это можно объяснить только хорошей зарядкой. Если судья ставит плюс три за такое вращение, куда он смотрит? Может, параллельно монитору, на Трусову… Происходит абсурд», — возмутился Плющенко. По итогам короткой программы лидирует Анна Щербакова, набравшая 80,31 балла. Второе место занимает Камила Валиева (79,99), третье — Дарья Усачева (76,72). Александра Трусова — четвертая (75,76), а Елизавета Туктамышева — пятая (73,56).

Произвольную программу спортсменки представят 26 декабря.

Напомним, Александра Трусова — уроженка Рязани. Она тренировалась здесь до 2013 года.