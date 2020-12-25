В Рязанской области объявили очередное метеопредупреждение

До конца суток 25 декабря и ночью в субботу, 26 декабря, в Рязанской области сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Местами сильный снег, метель.

Вечером в пятницу, 25 декабря, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

До конца суток 25 декабря и ночью в субботу, 26 декабря, в Рязанской области сохранятся порывы ветра до 12-17 метров в секунду. Местами сильный снег, метель.

Видимость на дорогах ухудшится до 200-500 метров в секунду. В отдельных районах ожидается мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед. На дорогах снежные заносы, местами гололедица.