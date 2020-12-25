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Опубликованы фото с места трагического пожара в Пронске
Два пожарных расчета боролись с огнем четыре часа. На кухне дома нашли тело погибшего хозяина — жителя Новомичуринска

На пожаре в Пронске погиб человек. Об этом пишет ИД «Пресса».

Днем в четверг, 24 декабря, в Пронске на улице Маничкина загорелся щитовой дом.

«Он начал гореть с веранды, она была вся охвачена огнем. А потом пламя перекинулось на крышу, треск от шифера стоял на всю улицу, — рассказал очевидец. — Искры долетали и до соседнего дома».

Отмечается, что два пожарных расчета боролись с огнем четыре часа. На кухне дома нашли тело погибшего хозяина — жителя Новомичуринска, который часто приезжал в Пронск в дом родителей. На улице стоят его припаркованный автомобиль.

Причины пожара выясняются.