\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 25
-8°
Сбт, 26
Вск, 27
-7°
ЦБ USD 73.69 -1.15 26/12
ЦБ EUR 89.87 -1.48 26/12
Нал. USD 73.55 / 75.5 19:03
Нал. EUR 89.85 / 90.89 18:04
Новости
Коронавирус
Публикации
Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работ...
Каждый из нас, посещая поликлинику, сталкивался с вопро...
Вчера 16:53
2 531
Какова Рязань на вкус? Блюда региональной кухни приготовили и продегус...
В Рязани состоялась презентация федерального проекта «Г...
Вчера 15:23
3 408
Обзор 11-го тура Ночной Хоккейной Лиги в первой группе «40+»
Обзор 11-го тура Ночyой Хоккейной Лиги в первой группе...
Вчера 14:32
2 554
Всегда при деньгах. Как правильно пользоваться кредитной картой?
Карта может стать не просто платежным средством, а исто...
Вчера 11:56
2 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Опубликован календарь выходных на 2021 год
Несколько раз россиян ждут трехдневные и четырехдневные рабочие недели. 31 декабря 2021 года будет выходным.

Роструд представил календарь выходных в 2021 году. Его опубликовало РИА Новости.

Из-за празднования 23 февраля россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Таким С 15 по 21 февраля россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

В марте россиян ждет четырехдневная рабочая неделя из-за 8 марта. Две недели в мае также будут четырехдневными.

14 июня объявлен выходным, поскольку День России (12 июня) приходится на субботу.

В первую неделю ноября жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.

31 декабря 2021 года будет выходным.

Календарь РИА Новости