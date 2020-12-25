Опубликован календарь выходных на 2021 год

Несколько раз россиян ждут трехдневные и четырехдневные рабочие недели. 31 декабря 2021 года будет выходным.

Роструд представил календарь выходных в 2021 году. Его опубликовало РИА Новости .

Из-за празднования 23 февраля россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля. Рабочий день 22 февраля придется отработать 20 числа. Таким С 15 по 21 февраля россиян ждет шестидневная рабочая неделя.

В марте россиян ждет четырехдневная рабочая неделя из-за 8 марта. Две недели в мае также будут четырехдневными.

14 июня объявлен выходным, поскольку День России (12 июня) приходится на субботу.

В первую неделю ноября жители России выйдут на работу с 1 по 3 ноября, а выходные запланированы с 4 по 7 ноября.

31 декабря 2021 года будет выходным.