Число погибших и пострадавших в аварии с автобусом в Рязанской области выросло

Ранее была информация о трех жертвах и 11 пострадавших. Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района около 3:00 в пятницу, 25 декабря.

В аварии с автобусом в Рязанской области погибли четверо, травмы получили 14 человек. Об этом РЗН. инфо сообщили в областной прокуратуре. Ранее была информация о трех жертвах и 11 пострадавших.

Автобус «Москва — Волгоград» опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района около 3:00 в пятницу, 25 декабря. Часть трассы после аварии перекрыли.

В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса не справился с управлением.

После аварии в МЧС открыли горячую линию.

Появились фотографии с места ДТП. Туда приехали рязанский вице-губернатор и министры.