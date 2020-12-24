Власти напомнили рязанцам, как нельзя отмечать Новый год

Новогодние мероприятия на улице должны собирать не более 50 зрителей. Посещать их нельзя рязанцам старше 65 лет: для них по-прежнему сохраняется режим самоизоляции.

Оперштаб при рязанском правительстве напомнил жителям региона, как нельзя отмечать Новый год. Так, родителям не стоит ходить на утренники в детсады и школы. Праздники будут устраивать отдельно для разных групп или классов.

Новогодние мероприятия на улице должны собирать не более 50 зрителей. Посещать их нельзя рязанцам старше 65 лет: для них по-прежнему сохраняется режим самоизоляции.

Всем участникам гуляний нужно соблюдать меры профилактики.

Замглавы рязанского управления Роспотребнадзора напомнила, что всем следует носить маски, держать дистанцию и пользоваться антисептиками.