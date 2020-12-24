В Рязанской области задержали объявленных в федеральный розыск четверых мужчин

В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск. По информации полиции, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

В Рязанской области задержали четверых мужчин, объявленных в федеральный розыск. Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

Среди задержанных оказался 29-летний рязанец, занимавшийся продажей наркотиков и 49-летний житель города Рыбное, скрывавшийся от уплаты алиментов. Также полиция задержала 30-летнего мужчину из Скопина, который неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом виде.

Кроме того, под стражу взяли 34-летнего жителя Кадомского района, осужденного за кражу. По информации полиции, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.