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В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В четверг, 24 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, зафиксировали 17 179 случаев заражения.

В четверг, 24 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, зафиксировали 17 179 случаев заражения в

  • Рязани — 9154 случая,
  • Рязанском районе — 684,
  • Скопине — 553,
  • Касимове — 470,
  • Ряжске — 413,
  • Рыбном — 369,
  • Сасове — 335,
  • Клепиковском районе — 320,
  • Касимовском районе — 309,
  • Скопинском районе — 263,
  • Шиловском районе — 243,
  • Рыбновском районе — 240,
  • Новомичуринске — 239,
  • Михайловском районе — 220,
  • Спасском районе — 215,
  • Шилове — 206,
  • Михайлове — 194,
  • Александро-Невском районе — 152,
  • Александро-Невском — 144,
  • Старожиловском районе — 134,
  • Кораблине — 131,
  • Сараевском районе — 122,
  • Спасске-Рязанском — 121,
  • Сапожке — 118,
  • Захаровском районе — 115,
  • Чучкове — 114,
  • Шацком районе — 109,
  • Сасовском районе — 101,
  • Старожилове — 100,
  • Сараях — 97,
  • Спас-Клепиках — 95,
  • Захарове — 90,
  • Шацке — 90,
  • Чучковском районе — 89,
  • Милославском — 87,
  • Милославском районе — 85,
  • Ряжском районе — 77,
  • Пронске — 76,
  • Пронском районе — 75,
  • Ухолове — 66,
  • Кораблинском районе — 60,
  • Кадоме — 42,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителине — 20,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.