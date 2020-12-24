В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
В четверг, 24 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, зафиксировали 17 179 случаев заражения.
В четверг, 24 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, зафиксировали 17 179 случаев заражения в
- Рязани — 9154 случая,
- Рязанском районе — 684,
- Скопине — 553,
- Касимове — 470,
- Ряжске — 413,
- Рыбном — 369,
- Сасове — 335,
- Клепиковском районе — 320,
- Касимовском районе — 309,
- Скопинском районе — 263,
- Шиловском районе — 243,
- Рыбновском районе — 240,
- Новомичуринске — 239,
- Михайловском районе — 220,
- Спасском районе — 215,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 194,
- Александро-Невском районе — 152,
- Александро-Невском — 144,
- Старожиловском районе — 134,
- Кораблине — 131,
- Сараевском районе — 122,
- Спасске-Рязанском — 121,
- Сапожке — 118,
- Захаровском районе — 115,
- Чучкове — 114,
- Шацком районе — 109,
- Сасовском районе — 101,
- Старожилове — 100,
- Сараях — 97,
- Спас-Клепиках — 95,
- Захарове — 90,
- Шацке — 90,
- Чучковском районе — 89,
- Милославском — 87,
- Милославском районе — 85,
- Ряжском районе — 77,
- Пронске — 76,
- Пронском районе — 75,
- Ухолове — 66,
- Кораблинском районе — 60,
- Кадоме — 42,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 20,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.