В мэрии сообщили о ликвидации потопа в Канищеве

По сообщению управления энергетики и ЖКХ, утром в четверг, 24 декабря, в районе домов 29, 30 по улице Бирюзова произошла аварийная ситуация на водопроводе. В мэрии сообщили, что на месте работают специалисты.

Специалисты «Водоканала» ликвидируют последствия прорыва на водопроводе на улице Бирюзова. Об этом сообщили в мэрии.

По сообщению управления энергетики и ЖКХ, утром в четверг, 24 декабря, в районе домов 29, 30 по улице Бирюзова произошла аварийная ситуация на водопроводе.

Бригада МП «Водоканал» оперативно прибыла на место для устранения последствий происшествия. В результате аварии часть проезжей части оказалась залита водой. После локализации порыва участок автодороги будет обработан противогололедным составом", — отметили в сообщении.

Воду в домах горожан отключать не планируют.

Произошедшее попало на видео. Из-за потопа образовалась крупная пробка.