В мэрии сообщили о ликвидации потопа в Канищеве
По сообщению управления энергетики и ЖКХ, утром в четверг, 24 декабря, в районе домов 29, 30 по улице Бирюзова произошла аварийная ситуация на водопроводе. В мэрии сообщили, что на месте работают специалисты.
Специалисты «Водоканала» ликвидируют последствия прорыва на водопроводе на улице Бирюзова. Об этом сообщили в мэрии.
По сообщению управления энергетики и ЖКХ, утром в четверг, 24 декабря, в районе домов 29, 30 по улице Бирюзова произошла аварийная ситуация на водопроводе.
Бригада МП «Водоканал» оперативно прибыла на место для устранения последствий происшествия. В результате аварии часть проезжей части оказалась залита водой. После локализации порыва участок автодороги будет обработан противогололедным составом", — отметили в сообщении.
Воду в домах горожан отключать не планируют.
Произошедшее попало на видео. Из-за потопа образовалась крупная пробка.