Ночью в Канищеве затопило улицы

По информации рязанцев, потопы произошли на улице Бирюзова, Интернациональной, Северной окружной. Утром рязанцы сообщили, что вода замерзла.

В ночь на четверг, 24 декабря, в Канищеве затопило несколько улиц. Об этом в соцсетях сообщили жители города.

По информации рязанцев, потопы произошли на улице Бирюзова, Интернациональной, Северной окружной.

«Около Канищева… как на окружную въезжать, аккуратнее. Песок, вода, мороз, -11 градусов и до камер все во льду, в сторону Песочни. Если не соскребут, будет бездорожье», — написал автор одного из сообщений.

Из-за потопа образовалась крупная пробка. В мэрии сообщили, что на месте работают специалисты.