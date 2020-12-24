Из-за потопа в Канищеве образовалась крупная пробка

Скорость движения на некоторых участках не превышает 2-5 километров в час. Заторы возникли на улицах Интернациональной, Бирюзова, а также на проезде Шабулина, Северной окружной.

Из-за потопа, произошедшего ночью 24 декабря в Канищеве, образовалась крупная пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы возникли на улицах Интернациональной, Бирюзова, а также на проезде Шабулина, Северной окружной.

Скорость движения на некоторых участках не превышает 2-5 километров в час.

Напомним, потопы произошли на улице Бирюзова, Интернациональной, Северной окружной. В мэрии сообщили о ликвидации потопа.