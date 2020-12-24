Детский омбудсмен России исполнит мечту рязанской девочки
Анна Кузнецова поучаствовала в благотворительной акции «Елка желаний». Четырехлетняя рязанка по имени Алсу мечтала о велосипеде.
Детский омбудсмен России Анна Кузнецова исполнит мечту девочки из Рязанской области. Об этом в четверг, 24 декабря, со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка
Кузнецова поучаствовала в благотворительной акции «Елка желаний». Отмечается, что четырехлетняя рязанка по имени Алсу мечтала о велосипеде.