Детский омбудсмен России исполнит мечту рязанской девочки

Анна Кузнецова поучаствовала в благотворительной акции «Елка желаний». Четырехлетняя рязанка по имени Алсу мечтала о велосипеде.

Детский омбудсмен России Анна Кузнецова исполнит мечту девочки из Рязанской области. Об этом в четверг, 24 декабря, со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка сообщает РИА Новости.

Кузнецова поучаствовала в благотворительной акции «Елка желаний». Отмечается, что четырехлетняя рязанка по имени Алсу мечтала о велосипеде.