В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба на среду, 23 декабря, в регионе выявили 17 041 случай заражения.
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба на среду, 23 декабря, в регионе выявили 17 041 случай заражения в
- Рязани — 9067,
- Рязанском районе — 677,
- Скопине — 553,
- Касимове — 464,
- Ряжске — 411,
- Рыбном — 369,
- Сасове — 335,
- Клепиковском районе — 318,
- Касимовском районе — 304,
- Скопинском районе — 263,
- Шиловском районе — 243,
- Рыбновском районе — 240,
- Новомичуринске — 239,
- Михайловском районе — 214,
- Спасском районе — 214,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 186,
- Александро-Невском районе — 152,
- Александро-Невском — 144,
- Старожиловском районе — 133,
- Кораблине — 128,
- Сараевском районе — 122,
- Спасске-Рязанском — 121,
- Сапожке — 118,
- Захаровском районе — 115,
- Чучкове — 114,
- Шацком районе — 108,
- Сасовском районе — 101,
- Старожилове — 100,
- Сараях — 97,
- Спас-Клепиках — 94,
- Захарове — 90,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 90,
- Милославском — 86,
- Милославском районе — 82,
- Ряжском районе — 77,
- Пронском районе — 75,
- Пронске — 75,
- Ухолове — 66,
- Кораблинском районе — 57,
- Путятине — 52,
- Путятинском районе — 45,
- Кадоме — 42,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 20,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.