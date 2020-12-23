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В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба на среду, 23 декабря, в регионе выявили 17 041 случай заражения.

В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба на среду, 23 декабря, в регионе выявили 17 041 случай заражения в

  • Рязани — 9067,
  • Рязанском районе — 677,
  • Скопине — 553,
  • Касимове — 464,
  • Ряжске — 411,
  • Рыбном — 369,
  • Сасове — 335,
  • Клепиковском районе — 318,
  • Касимовском районе — 304,
  • Скопинском районе — 263,
  • Шиловском районе — 243,
  • Рыбновском районе — 240,
  • Новомичуринске — 239,
  • Михайловском районе — 214,
  • Спасском районе — 214,
  • Шилове — 206,
  • Михайлове — 186,
  • Александро-Невском районе — 152,
  • Александро-Невском — 144,
  • Старожиловском районе — 133,
  • Кораблине — 128,
  • Сараевском районе — 122,
  • Спасске-Рязанском — 121,
  • Сапожке — 118,
  • Захаровском районе — 115,
  • Чучкове — 114,
  • Шацком районе — 108,
  • Сасовском районе — 101,
  • Старожилове — 100,
  • Сараях — 97,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Захарове — 90,
  • Чучковском районе — 89,
  • Шацке — 90,
  • Милославском — 86,
  • Милославском районе — 82,
  • Ряжском районе — 77,
  • Пронском районе — 75,
  • Пронске — 75,
  • Ухолове — 66,
  • Кораблинском районе — 57,
  • Путятине — 52,
  • Путятинском районе — 45,
  • Кадоме — 42,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителине — 20,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.