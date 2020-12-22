В России студенты станут сдавать экзамен на профпригодность

В России студенты станут сдавать экзамен на профпригодность для работодателя. Актуальнее всего такие экзамены для финансистов, промышленников и госслужащих.

В России студенты станут сдавать экзамен на профпригодность для работодателя. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщает « URA.ru ».

Национальное агентство развития квалификаций (НАРК), Минобрнауки и Рособрнадзор запустят в вузах пилотный проект по профэкзамену. Генеральный директор НАРК Александр Лейбович объясняет, что раньше на дообучение специалиста на предприятии уходило три года. Теперь работодатели не могут этого позволить. По словам Лейбовича, студенты должны иметь возможность подтвердить знания профэкзаменом до получения диплома. Актуальнее всего такие экзамены для финансистов, промышленников и госслужащих, утверждает он.

«Свидетельство о квалификации, которое выпускник или студент получает в итоге, повышает устойчивость молодого специалиста на рынке труда и в жизни в целом», — говорит гендир Национального агентства.