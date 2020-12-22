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В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
Во вторник, 22 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба, в регионе выявили 16 905 случаев заражения.

Во вторник, 22 декабря, в районах Рязанской области обновили статитстику по COVID-19. По данным оперштаба, в регионе выявили 16 905 случаев заражения в

  • Рязани — 9001,
  • Рязанском районе — 669,
  • Скопине — 547,
  • Касимове — 458,
  • Ряжске — 403,
  • Рыбном — 361,
  • Сасове — 335,
  • Клепиковском районе — 318,
  • Касимовском районе — 301,
  • Скопинском районе — 260,
  • Шиловском районе — 243,
  • Рыбновском районе — 236,
  • Новомичуринске — 233,
  • Михайловском районе — 213,
  • Спасском районе — 213,
  • Шилове — 206,
  • Михайлове — 186,
  • Александро-Невском районе — 151,
  • Александро-Невском — 140,
  • Старожиловском районе — 133,
  • Кораблине — 125,
  • Сараевском районе — 122,
  • Спасске-Рязанском — 121,
  • Сапожке — 117,
  • Захаровском районе — 114
  • Чучкове — 114,
  • Шацком районе — 108,
  • Сасовском районе — 101,
  • Старожилове — 99,
  • Сараях — 96,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Захарове — 90,
  • Чучковском районе — 89,
  • Шацке — 89,
  • Милославском — 86,
  • Милославском районе — 81,
  • Ряжском районе — 77,
  • Пронском районе — 75,
  • Пронске — 74,
  • Ухолове — 65.
  • Кораблинском районе — 57,
  • Путятине — 52,
  • Путятинском районе — 45,
  • Кадоме — 42,
  • Ермиши — 38,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителине — 20,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.