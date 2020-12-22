В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
Во вторник, 22 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба, в регионе выявили 16 905 случаев заражения.
Во вторник, 22 декабря, в районах Рязанской области обновили статитстику по COVID-19. По данным оперштаба, в регионе выявили 16 905 случаев заражения в
- Рязани — 9001,
- Рязанском районе — 669,
- Скопине — 547,
- Касимове — 458,
- Ряжске — 403,
- Рыбном — 361,
- Сасове — 335,
- Клепиковском районе — 318,
- Касимовском районе — 301,
- Скопинском районе — 260,
- Шиловском районе — 243,
- Рыбновском районе — 236,
- Новомичуринске — 233,
- Михайловском районе — 213,
- Спасском районе — 213,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 186,
- Александро-Невском районе — 151,
- Александро-Невском — 140,
- Старожиловском районе — 133,
- Кораблине — 125,
- Сараевском районе — 122,
- Спасске-Рязанском — 121,
- Сапожке — 117,
- Захаровском районе — 114
- Чучкове — 114,
- Шацком районе — 108,
- Сасовском районе — 101,
- Старожилове — 99,
- Сараях — 96,
- Спас-Клепиках — 94,
- Захарове — 90,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 89,
- Милославском — 86,
- Милославском районе — 81,
- Ряжском районе — 77,
- Пронском районе — 75,
- Пронске — 74,
- Ухолове — 65.
- Кораблинском районе — 57,
- Путятине — 52,
- Путятинском районе — 45,
- Кадоме — 42,
- Ермиши — 38,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 20,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.