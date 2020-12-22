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Рязанский кожевенный завод рассказал о результатах проверки воздуха на предприятии
Для контролем за промышленными выбросами на предприятии организована система мониторинга атмосферного воздуха. Ежедневно специалисты лаборатории осуществляют замеры воздуха, что позволяет быть уверенными в отсутствии нарушений, заверили в пресс-службе.

Представители Рязанского кожевенного завода заявили об увеличении интереса со стороны СМИ к ситуации по загрязнению воздуха в Рязани.

«Но вместо того, чтобы писать про предприятия, которые действительно нарушают нормы, журналисты не разбираются в текущих проблемах либо умышленно переключают внимание на другие предприятия. В связи с чем упоминают Рязанский кожевенный завод и проверку Росприроднадзора, которая имела место в 2018 году», — заявили в пресс-службе ГК «Русская кожа». Там подчеркнули, что ситуация на предприятии в порядке.

«21 декабря интернет-издание „Вид сбоку“ опубликовало обвинительную статью касательно нарушений Рязанским кожевенным заводом в области природоохранного законодательства в 2018 году. Считая своим долгом отреагировать на обвинение, поясняем следующее: в 2018 году в рамках проверок, организованных Управлением Росприроднадзора были проведены лабораторные исследования на источниках выбросов предприятия независимой аккредитованной лабораторией „ЦЛАТИ по ЦФО“. При этом превышений по предельно допустимым выбросам сероводорода и аммиака на указанных источниках в атмосферный воздух выявлено не было, о чем свидетельствуют протоколы результатов исследования промышленных выбросов № 223/3-225/3 от 07.09.2018», — отметили представители предприятия.

По их словам, этот факт подтверждает, что Рязанский кожевенный завод не превышает норм негативного воздействия на окружающую среду и на атмосферный воздух. Для контролем за промышленными выбросами на предприятии организована система мониторинга атмосферного воздуха. Ежедневно специалисты лаборатории осуществляют замеры воздуха, что позволяет быть уверенными в отсутствии нарушений, заверили в пресс-службе.

Ежегодно Рязанский кожевенный завод проходит международный аудит Leather Working Group, основным критерием которого является экологичность предприятия. По итогам этого аудита Рязанский кожевенный завод имеет серебряный статус.

В марте 2019 года предприятие участвовало в международном конкурсе Tannery of the year 2020, по результатам которого АО «Русская Кожа» номинировали на звание лучшего кожевенного завода в мире, в том числе за отношение к экологии и грамотное управление отходами.

В декабре 2020 года «Русская Кожа» стала дипломантом Премии правительства в области качества. В конкурсе участвовали более 400 предприятий из 67 регионов. Звание дипломанта получили лишь 13, среди них — Рязанский кожевенный завод.

«Все эти факты лишний раз доказывают наше ответственное отношение к экологии и позволяют быть уверенными в отсутствии нарушений, — заявили в пресс-службе. — За нашими новостями в сфере экологии в разделе „экология“ на сайте и в нашем инстаграме @Russkaya_Kozha_rzn».