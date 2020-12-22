Рязанский кожевенный завод рассказал о результатах проверки воздуха на предприятии

Представители Рязанского кожевенного завода заявили об увеличении интереса со стороны СМИ к ситуации по загрязнению воздуха в Рязани.
«Но вместо того, чтобы писать про предприятия, которые действительно нарушают нормы, журналисты не разбираются в текущих проблемах либо умышленно переключают внимание на другие предприятия. В связи с чем упоминают Рязанский кожевенный завод и проверку Росприроднадзора, которая имела место в 2018 году», — заявили в пресс-службе ГК «Русская кожа». Там подчеркнули, что ситуация на предприятии в порядке.
«21 декабря интернет-издание „
По их словам, этот факт подтверждает, что Рязанский кожевенный завод не превышает норм негативного воздействия на окружающую среду и на атмосферный воздух. Для контролем за промышленными выбросами на предприятии организована система мониторинга атмосферного воздуха. Ежедневно специалисты лаборатории осуществляют замеры воздуха, что позволяет быть уверенными в отсутствии нарушений, заверили в пресс-службе.
Ежегодно Рязанский кожевенный завод проходит международный аудит Leather Working Group, основным критерием которого является экологичность предприятия. По итогам этого аудита Рязанский кожевенный завод имеет серебряный статус.
В марте 2019 года предприятие участвовало в международном конкурсе Tannery of the year 2020, по результатам которого АО «Русская Кожа» номинировали на звание лучшего кожевенного завода в мире, в том числе за отношение к экологии и грамотное управление отходами.
В декабре 2020 года «Русская Кожа» стала дипломантом Премии правительства в области качества. В конкурсе участвовали более 400 предприятий из 67 регионов. Звание дипломанта получили лишь 13, среди них — Рязанский кожевенный завод.
«Все эти факты лишний раз доказывают наше ответственное отношение к экологии и позволяют быть уверенными в отсутствии нарушений, — заявили в пресс-службе. — За нашими новостями в сфере экологии в разделе „экология“ на сайте и в нашем инстаграме @Russkaya_Kozha_rzn».