Причиной смерти мужчины в рязанском подъезде стал несчастный случай

Напомним, в понедельник, 21 декабря, в подъезде дома на улице Лесопарковой обнаружили труп мужчины. На место трагедии выезжали полицейские.

Причиной смерти мужчины в рязанском подъезде стал несчастный случай. Об этом РЗН. инфо сообщили в региональном СУ СКР.

На место трагедии выезжали полицейские, они обнаружили тело мужчины 1982 года рождения. Признаков «криминальной» смерти не обнаружили, причина гибели выясняется.

Напомним, в понедельник, 21 декабря, в подъезде дома на улице Лесопарковой обнаружили труп мужчины.