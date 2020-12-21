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Власти обновили «ковидную» статистику в районах Рязанской области
На 12:00 в понедельник, 21 декабря, в Рязанской области зарегистрировали 16 771 человека с диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

На 12:00 в понедельник, 21 декабря, в Рязанской области зарегистрировали 16 771 человека с диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.

  • 8963 — Рязань;
  • 667 — Рязанский район;
  • 539 — Скопин;
  • 448 — Касимов;
  • 403 — Ряжск;
  • 359 — Рыбное;
  • 327 — Сасово;
  • 318 — Клепиковский район;
  • 300 — Касимовский район;
  • 258 — Скопинский район;
  • 241 — Шиловский район;
  • 235 — Рыбновский район;
  • 228 — Новомичуринск;
  • 210 — Михайловский район;
  • 208 — Спасский район;
  • 206 — Шилово;
  • 179 — Михайлов;
  • 151 — Александро-Невский район;
  • 140 — Александро-Невский;
  • 130 -- Старожиловский район;
  • 124 — Кораблино;
  • 122 — Сараевский район;
  • 117 — Сапожок;
  • 114 — Захаровский район, Чучково и Спасск-Рязанский;
  • 104 — Шацкий район;
  • 99 — Старожилово;
  • 95 — Сараи;
  • 94 — Спас-Клепики;
  • 89 — Чучковский район;
  • 86 — Захарово и Шацк;
  • 85 — Милославское;
  • 79 — Милославский район;
  • 77 — Ряжский район;
  • 75 — Пронский район;
  • 72 — Пронск;
  • 63 — Ухолово;
  • 56 — Кораблинский район;
  • 51 — Путятино;
  • 44 — Путятинский район;
  • 42 — Кадом;
  • 38 — Ермишь;
  • 30 — Ухоловский район;
  • 27 — Ермишинский район;
  • 22 — Сапожковский район;
  • 20 — Пителино;
  • 15 — Пителинский район;
  • 13 — Кадомский район.