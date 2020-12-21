Власти обновили «ковидную» статистику в районах Рязанской области
На 12:00 в понедельник, 21 декабря, в Рязанской области зарегистрировали 16 771 человека с диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
На 12:00 в понедельник, 21 декабря, в Рязанской области зарегистрировали 16 771 человека с диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 8963 — Рязань;
- 667 — Рязанский район;
- 539 — Скопин;
- 448 — Касимов;
- 403 — Ряжск;
- 359 — Рыбное;
- 327 — Сасово;
- 318 — Клепиковский район;
- 300 — Касимовский район;
- 258 — Скопинский район;
- 241 — Шиловский район;
- 235 — Рыбновский район;
- 228 — Новомичуринск;
- 210 — Михайловский район;
- 208 — Спасский район;
- 206 — Шилово;
- 179 — Михайлов;
- 151 — Александро-Невский район;
- 140 — Александро-Невский;
- 130 -- Старожиловский район;
- 124 — Кораблино;
- 122 — Сараевский район;
- 117 — Сапожок;
- 114 — Захаровский район, Чучково и Спасск-Рязанский;
- 104 — Шацкий район;
- 99 — Старожилово;
- 95 — Сараи;
- 94 — Спас-Клепики;
- 89 — Чучковский район;
- 86 — Захарово и Шацк;
- 85 — Милославское;
- 79 — Милославский район;
- 77 — Ряжский район;
- 75 — Пронский район;
- 72 — Пронск;
- 63 — Ухолово;
- 56 — Кораблинский район;
- 51 — Путятино;
- 44 — Путятинский район;
- 42 — Кадом;
- 38 — Ермишь;
- 30 — Ухоловский район;
- 27 — Ермишинский район;
- 22 — Сапожковский район;
- 20 — Пителино;
- 15 — Пителинский район;
- 13 — Кадомский район.