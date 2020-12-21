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В Рязани убили 20-летнего молодого человека
Молодого человека убил ранее судимый рязанец 1976 года рождения. Преступника задержали.

В субботу, 19 декабря, в Рязани убили 20-летнего местного жителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Тело нашли 19 декабря.

Выяснилось, что молодого человека убил ранее судимый рязанец 1976 года рождения. По данным следствия, около 2 часов 19 декабря у магазина на улице Сельских Строителей в Рязани между потерпевшим 2000 года рождения и пьяным мужчиной произошел конфликт. Во время ссоры подозреваемый ударил молодого человека ножом в грудь. От травм он скончался на месте происшествия, подозреваемый скрылся.

Его задержали, решается вопрос о заключении под стражу. Обстоятельства преступления устанавливаются. Расследование продолжается.