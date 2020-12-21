Кляузы чиновников, полицейская операция и самый низкий тариф в ЦФО. Директор Ново-Рязанской ТЭЦ рассказал о новой стадии конфликта с мэрией

Поводом для беседы стал эпизод на большой пресс-конференции Владимира Путина, во время которой обсуждался «героизм» вице-губернатора Игоря Грекова, жалобы проправительственных рязанских журналистов на тарифы Ново-Рязанской ТЭЦ и якобы травля в соцсетях автора компрометирующего станцию видеоролика. По словам Богданова, отпускной тариф, по которому город, то есть Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (РМПТС), покупает тепловую энергию у Ново-Рязанской ТЭЦ, является одним из самых низких в ЦФО и составляет 834 рубля 50 копеек за гигакалорию.

В конце прошлой недели на своем YouTube-канале известный российский журналист Андрей Караулов взял видеоинтервью у директора Ново-Рязанской ТЭЦ Андрея Богданова.

Поводом для беседы стал эпизод на большой пресс-конференции Владимира Путина, во время которой обсуждался «героизм» вице-губернатора Игоря Грекова, жалобы проправительственных рязанских журналистов на тарифы Ново-Рязанской ТЭЦ и якобы травля в соцсетях автора компрометирующего станцию видеоролика.

По словам Богданова, отпускной тариф, по которому город, то есть Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей (РМПТС), покупает тепловую энергию у Ново-Рязанской ТЭЦ, является одним из самых низких в ЦФО и составляет 834 рубля 50 копеек за гигакалорию.

Правда, рязанцам РМПТС продает ее в два с лишним раза дороже — за 1892 рубля.

«В итоге рязанцы платят за тепло больше, чем москвичи и жители многих регионов России», — считает Богданов.

Как отметил Богданов, обоснования столь высоким конечным тарифам РМПТС чиновники города не дают, зато принимают участие в создании очерняющих ТЭЦ видеороликов и собираются разорвать договор аренды муниципального имущества со станцией. То, что все тарифы на тепло утверждает Региональная энергетическая комиссия, которая по сути является структурой правительства Рязанской области, власти тоже стараются не афишировать.

«Да, мы как арендаторы пользуемся муниципальными агрегатами и турбинами, причем самая новая из них — 1971 года рождения. Ей почти 50 лет. Но с декабря 1991 года, когда ТЭЦ стала арендным предприятием, мы не получили на развитие станции ни копейки субсидий из бюджета. Несмотря на то, что ТЭЦ приходится работать на устаревшем оборудовании, станция получает стабильную прибыль и бесперебойно обеспечивает теплом 62% населения Рязани, — сказал Богданов. — Но мэрию видимо не устраивает коммерчески успешная деятельность арендатора и чиновники пишут на нас кляузы в федеральные Минэнерго и Генпрокуратуру, с лета на станции с проверками периодически появляется полиция».

Директор добавил, что в пятницу, 18 декабря, после упоминания ТЭЦ на пресс-конференции Путина на предприятие с проверкой пришли 15 офицеров полиции.

«Мы уже передали правоохранительным органам более 17 тысяч страниц документов, но силовики не нашли в наших действиях какого- либо мошенничества и признаков иных противоправных действий. Мы всегда открыты для проверок», — отметил Андрей Богданов.