\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-3°
Чтв, 03
-5°
Птн, 04
-6°
ЦБ USD 75.62 -0.7 03/12
ЦБ EUR 91.31 0 03/12
Нал. USD 75.51 / 76.7 13:29
Нал. EUR 90.86 / 91.55 13:29
Новости
Коронавирус
Публикации
Крушение фаворитов: обзор 9-го тура во второй группе дивизиона 40+
Первенство во второй группе — самое интересное соревнов...
1 час назад
217
Обзор четвертого тура «Лиги Надежды» рязанской НХЛ
Все матчи, проходившие в четвёртом туре закончились кру...
26 ноября 17:52
9 168
Город потребовал оплату «коммуналки» с советов ветеранов, а теперь не...
На столе у председателя Областного совета ветеранов леж...
26 ноября 14:44
9 798
В какой срок должны рассчитать долг по алиментам? Прокуратура отвечае...
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими...
18 ноября 15:56
21 182
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
В среду, 2 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области зарегистрировали 14 299 случаев коронавируса.

В среду, 2 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области зарегистрировали 14 299 случаев коронавируса в

  • Рязани — 7502,
  • Рязанском районе — 604,
  • Скопине — 471,
  • Ряжске — 355,
  • Касимове — 353,
  • Рыбном — 330,
  • Сасове — 301,
  • Клепиковском районе — 256,
  • Скопинском районе — 233,
  • Касимовском районе — 223,
  • Рыбновском районе — 215,
  • Новомичуринске — 214,
  • Шиловском районе — 210,
  • Михайловском районе — 188,
  • Спасском районе — 186,
  • Шилове — 180,
  • Михайлове — 157,
  • Александро-Невском — 123,
  • Александро-Невском районе — 119,
  • Сараевском районе — 115,
  • Старожиловском районе — 115,
  • Чучкове — 99,
  • Сапожке — 97,
  • Кораблине — 97,
  • Шацком районе — 94,
  • Старожилове — 92,
  • Сасовском районе — 89,
  • Спасске-Рязанском — 89,
  • Чучковском районе — 85,
  • Захаровском районе — 84,
  • Сараях — 82,
  • Спас-Клепиках — 81,
  • Шацке — 79,
  • Пронском районе — 72,
  • Пронске — 71,
  • Захарове — 69,
  • Милославском — 67,
  • Милославском районе — 66,
  • Ряжском районе — 60,
  • Ухолове — 58,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 43,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 37,
  • Ермиши — 34,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Ухоловском районе — 25,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 15,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском районе — 11.