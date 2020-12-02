В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
В среду, 2 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области зарегистрировали 14 299 случаев коронавируса.
В среду, 2 декабря, в районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в области зарегистрировали 14 299 случаев коронавируса в
- Рязани — 7502,
- Рязанском районе — 604,
- Скопине — 471,
- Ряжске — 355,
- Касимове — 353,
- Рыбном — 330,
- Сасове — 301,
- Клепиковском районе — 256,
- Скопинском районе — 233,
- Касимовском районе — 223,
- Рыбновском районе — 215,
- Новомичуринске — 214,
- Шиловском районе — 210,
- Михайловском районе — 188,
- Спасском районе — 186,
- Шилове — 180,
- Михайлове — 157,
- Александро-Невском — 123,
- Александро-Невском районе — 119,
- Сараевском районе — 115,
- Старожиловском районе — 115,
- Чучкове — 99,
- Сапожке — 97,
- Кораблине — 97,
- Шацком районе — 94,
- Старожилове — 92,
- Сасовском районе — 89,
- Спасске-Рязанском — 89,
- Чучковском районе — 85,
- Захаровском районе — 84,
- Сараях — 82,
- Спас-Клепиках — 81,
- Шацке — 79,
- Пронском районе — 72,
- Пронске — 71,
- Захарове — 69,
- Милославском — 67,
- Милославском районе — 66,
- Ряжском районе — 60,
- Ухолове — 58,
- Кораблинском районе — 52,
- Путятине — 43,
- Путятинском районе — 42,
- Кадоме — 37,
- Ермиши — 34,
- Ермишинском районе — 26,
- Ухоловском районе — 25,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 15,
- Пителинском районе — 12,
- Кадомском районе — 11.