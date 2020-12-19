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В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 19 декабря, в регионе выявили 16 499 случаев заражения.

В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 19 декабря, в регионе выявили 16 499 случаев заражения в

  • Рязани — 8758,
  • Рязанском районе — 664,
  • Скопине — 535,
  • Касимове — 435,
  • Ряжске — 397,
  • Рыбном — 359,
  • Сасове — 322,
  • Клепиковском районе — 318,
  • Касимовском районе — 294,
  • Скопинском районе — 256,
  • Шиловском районе — 240,
  • Рыбновском районе — 235,
  • Новомичуринске — 228,
  • Михайловском районе — 209,
  • Спасском районе — 208,
  • Шилове — 206,
  • Михайлове — 177,
  • Александро-Невском районе — 148,
  • Александро-Невском — 138,
  • Старожиловском районе — 128,
  • Кораблине — 123,
  • Сараевском районе — 121,
  • Сапожке — 117,
  • Спасске-Рязанском — 114,
  • Чучкове — 113,
  • Захаровском районе — 109,
  • Шацком районе — 104,
  • Старожилове — 97,
  • Сараях — 95,
  • Сасовском районе — 94,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Чучковском районе — 89,
  • Шацке — 86,
  • Милославском — 85,
  • Захарове — 82,
  • Милославском районе — 78,
  • Ряжском районе — 77,
  • Пронском районе — 75,
  • Пронске — 72,
  • Ухолове — 63,
  • Кораблинском районе — 56,
  • Путятине — 51,
  • Путятинском районе — 44,
  • Кадоме — 41,
  • Ермиши — 37,
  • Ухоловском районе — 30,
  • Ермишинском районе — 27,
  • Сапожковском районе — 22,
  • Пителине — 20,
  • Пителинском районе — 15,
  • Кадомском районе — 13.