В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 19 декабря, в регионе выявили 16 499 случаев заражения.
В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве на субботу, 19 декабря, в регионе выявили 16 499 случаев заражения в
- Рязани — 8758,
- Рязанском районе — 664,
- Скопине — 535,
- Касимове — 435,
- Ряжске — 397,
- Рыбном — 359,
- Сасове — 322,
- Клепиковском районе — 318,
- Касимовском районе — 294,
- Скопинском районе — 256,
- Шиловском районе — 240,
- Рыбновском районе — 235,
- Новомичуринске — 228,
- Михайловском районе — 209,
- Спасском районе — 208,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 177,
- Александро-Невском районе — 148,
- Александро-Невском — 138,
- Старожиловском районе — 128,
- Кораблине — 123,
- Сараевском районе — 121,
- Сапожке — 117,
- Спасске-Рязанском — 114,
- Чучкове — 113,
- Захаровском районе — 109,
- Шацком районе — 104,
- Старожилове — 97,
- Сараях — 95,
- Сасовском районе — 94,
- Спас-Клепиках — 94,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 86,
- Милославском — 85,
- Захарове — 82,
- Милославском районе — 78,
- Ряжском районе — 77,
- Пронском районе — 75,
- Пронске — 72,
- Ухолове — 63,
- Кораблинском районе — 56,
- Путятине — 51,
- Путятинском районе — 44,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 37,
- Ухоловском районе — 30,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 20,
- Пителинском районе — 15,
- Кадомском районе — 13.