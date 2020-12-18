Оперштаб обновил статистику по COVID-19 в районах Рязанской области
В пятницу, 18 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах региона. Коронавирус подтвердился у 16 363 жителей области.
В пятницу, 18 декабря, оперштаб при рязанском правительстве обновил статистику по COVID-19 в районах региона. Коронавирус подтвердился у 16 363 человек в
- Рязани — 8659,
- Рязанском районе — 655,
- Скопине — 534,
- Касимове — 432,
- Ряжске — 396,
- Рыбном — 357,
- Сасове — 322,
- Клепиковском районе — 318,
- Касимовском районе — 289,
- Скопинском районе — 256,
- Шиловском районе — 239,
- Рыбновском районе — 233,
- Новомичуринске — 227,
- Михайловском районе — 209,
- Спасском районе — 208,
- Шилове — 206,
- Михайлове — 177,
- Александро-Невском районе — 148,
- Александро-Невском — 138,
- Старожиловском районе — 128,
- Кораблине — 123,
- Сараевском районе — 119,
- Сапожке — 114,
- Спасске-Рязанском — 114,
- Чучкове — 113,
- Захаровском районе — 109,
- Шацком районе — 104,
- Старожилове — 97,
- Сасовском районе — 94,
- Спас-Клепиках — 94,
- Сараях — 94,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 86,
- Милославском — 84,
- Захарове — 82,
- Милославском районе — 78,
- Ряжском районе — 77,
- Пронском районе — 75,
- Пронске — 72,
- Ухолове — 62,
- Кораблинском районе — 56,
- Путятине — 51,
- Путятинском районе — 44,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 36,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 20,
- Пителинском районе — 14,
- Кадомском районе — 13.