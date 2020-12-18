Любимов: малый семейный бизнес становится все популярнее среди рязанцев

Губернатор выступал на пленарном онлайн-заседании Форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!», который состоялся по инициативе Торгово-промышленной палаты, сообщил сайт регионального правительства. В форуме участвовали участие представители семейного предпринимательства из различных регионов.

Николай Любимов заявил, что малый семейный бизнес становится все популярнее среди рязанцев. В пятницу, 18 декабря, губернатор выступал на пленарном онлайн-заседании Форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!», который состоялся по инициативе Торгово-промышленной палаты, сообщил сайт регионального правительства.

В форуме участвовали участие представители семейного предпринимательства из различных регионов, руководители федеральных и региональных органов власти, представители общественных организаций, бизнеса, эксперты. Они обсуждали популяризацию семейного бизнеса, придание ему особого статуса, а также на разработку адресных программ поддержки таких предприятий.

Участниками дискуссии стали Президент ТПП России Сергей Катырин, зампред Совета Федерации Галина Карелова, зампред Госдумы Ольга Тимофеева, гендиректор — председатель правления «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, представители субъектов, члены экспертного и предпринимательского сообщества.

Обращаясь к участникам заседания, губернатор Николай Любимов подчеркнул, от развития семейного бизнеса плюсы получают «и семьи, занимающиеся предпринимательством, и бюджет, и экономика в целом».

«Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее. Это производство минеральной воды, сыра, хлеба, мясных изделий, других продуктов. Не остались в стороне наши знаменитые народные промыслы: Кадомская художественная вышивка и Скопинская керамика, — сказал глава региона. — Активно работают турфирмы. В 2019—2020 годах малым семейным компаниям была оказана поддержка на сумму более 11 млн. рублей. Здесь я хотел сказать большое спасибо за совместную слаженную работу с командой Корпорации МСП в лице Александра Арнольдовича Бравермана».

По словам губернатора, в регионе есть примеры успешной реализации более крупных семейных бизнес-проектов. Например, участник нацпроекта по повышению производительности труда — завод точного литья, компания по производству приборов автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов «Пульсар», Новомичуринский хлебозавод.

Особое внимание Любимов обратил на то, что в моногороде Лесной практически с «нуля» созданы предприятия по производству канцелярских товаров. «Они входят в структуру рязанской компании, являющейся № 1 на рынке товаров для школы и офиса. Собственники — настоящие патриоты своей малой родины, активно участвуют в жизни моногорода, — сказал политик. — При поддержке Правительства РФ и Минэкономразвития России в Лесном создана ТОСЭР. Пользуясь случаем, я благодарю Игоря Ивановича Шувалова за внимание и поддержку. Сейчас там работают 9 резидентов и создается промышленный парк». По словам Губернатора, в моногороде Елатьма также есть представители успешного ведения семейного бизнеса — предприятие по производству медицинской техники. Оно входит в число лидеров рынка медицинского приборостроения.

Губернатор проинформировал, что в Рязанской области поддержка предпринимательства, в том числе семейного, осуществляется в рамках нацпроектов, сформированных в регионе промышленных и технопарков, предполагается также использовать возможности создаваемого инновационного научно-технологического центра «Аэрокосмическая инновационная долина».

По словам Николая Любимова, региональные преференции, разработанные для помощи предприятиям в период пандемии, охватывают как крупный бизнес, так и совсем небольшие семейные фирмы, позволяя им сохранять и развивать свое дело.

«Хочу отметить, что популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса, подготовка адресных программ развития позволит вывести поддержку на качественно новый уровень. И тогда в перспективе, каждое семейное дело получит шанс стать самодостаточной сильной компанией. Уверен, что эти цели вполне достижимы», — подчеркнул губернатор.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин оценил работу по поддержке семейных предприятий в Рязанской области.

«По количеству компаний, которые есть в регионе и тому, как они себя ощущают, мы понимаем, что исполнительная и законодательная власть Рязанской области уделяют очень серьезное внимание семейному бизнесу, — отметил Катырин. — Думаю, если все Губернаторы так будут относиться к семейному бизнесу, то мы продвинем и наши предложения — семейный патент и закон о семейном бизнесе».