Оперштаб назвал возраст умерших от коронавируса рязанцев

Скончались 60-летний мужчина, две женщины 68 лет и 81 года. Все умерли в ноябре.

В пятницу, 18 декабря, стало известно о троих умерших рязанцах, у которых был подтвержден коронавирус. Региональный оперштаб назвал их возраст.

Скончались 60-летний мужчина, две женщины 68 лет и 81 года. Все умерли в ноябре.

Всего по данным на 18 декабря в Рязанской области с анчала пандемии зарегистрировано 16 363 случая заражения коронавируса, 123 человека скончались, 14 915 выздоровели.