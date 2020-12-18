В Рязанской области зарегистрировали еще три смерти от COVID-19

В России за сутки зафиксировали 28 552 случая COVID-19 (всего 2 791 220), вылечились 26 093 пациента (2 228 633), умерли 611 (49 762).

В Рязанской области зарегистрировали еще три смерти от COVID-19. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии от коронавируса умерли 123 рязанца. Всего в области выявили 16 363 случая заражения (134 за сутки), выздоровели 14 915 человек (129).

В России за сутки зафиксировали 28 552 случая COVID-19 (всего 2 791 220), вылечились 26 093 пациента (2 228 633), умерли 611 (49 762).