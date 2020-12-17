В России расширили список причин для отсрочки от армии
В России расширили список причин, по которым граждане могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщили в военной прокуратуре.
В России расширили список причин, по которым граждане могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Об этом сообщили в военной прокуратуре.
В перечень включили случаи, когда:
- гражданин является опекуном или попечителем несовершеннолетних братьев или сестер и никто больше не может выполнять эти функции;
- гражданин имеет на иждивении и воспитывает без матери одного или более детей в возрасте до 16 лет.