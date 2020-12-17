В районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику
В четверг, 17 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 16 229 случаях заражения коронавирусом.
В четверг, 17 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 16 229 случаях заражения коронавирусом в
- Рязани — 8 562,
- Рязанском районе — 650,
- Скопине — 534,
- Касимове — 427,
- Ряжске — 393,
- Рыбном — 354,
- Сасове — 322,
- Клепиковском районе — 314,
- Касимовском районе — 286,
- Скопинском районе — 255,
- Шиловском районе — 239,
- Рыбновском районе — 230,
- Новомичуринске — 225,
- Шилове — 206,
- Михайловском районе — 205,
- Спасском районе — 208,
- Михайлове — 176,
- Александро-Невском районе — 148,
- Александро-Невском — 138,
- Старожиловском районе — 128,
- Сараевском районе — 119,
- Кораблине — 122,
- Захаровском районе — 109,
- Сапожке — 114,
- Чучкове — 113,
- Шацком районе — 104,
- Спасске-Рязанском — 114,
- Старожилове — 97,
- Спас-Клепиках — 94,
- Сараях — 93,
- Сасовском районе — 94,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 86,
- Захарове — 82,
- Милославском — 84,
- Милославском районе — 78,
- Пронском районе — 75,
- Ряжском районе — 77,
- Пронске — 72,
- Ухолове — 62,
- Кораблинском районе — 56,
- Путятине — 51,
- Путятинском районе — 44,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 36,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском районе — 27,
- Сапожковском районе — 22,
- Пителине — 19,
- Пителинском районе — 14,
- Кадомском районе — 13.