В Рязани появится опора ЛЭП в виде памятника парашютисту

По бокам конструкции самого парашюта возведут два самолета. Позади нее установят надпись «Рязань — столица ВДВ».

В Рязани устанавливают опору ЛЭП в виде памятника парашютисту. Он появится около бывшего «Дома книги».

По бокам конструкции самого парашюта возведут два самолета. Позади нее установят надпись «Рязань — столица ВДВ».

По словам рабочих, устанавливающих конструкцию, это будет памятник парашютисту по мотивам мультфильма «Десантник Степочкин».