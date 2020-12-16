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В Рязани появится опора ЛЭП в виде памятника парашютисту
По бокам конструкции самого парашюта возведут два самолета. Позади нее установят надпись «Рязань — столица ВДВ».

В Рязани устанавливают опору ЛЭП в виде памятника парашютисту. Он появится около бывшего «Дома книги».

По бокам конструкции самого парашюта возведут два самолета. Позади нее установят надпись «Рязань — столица ВДВ».

По словам рабочих, устанавливающих конструкцию, это будет памятник парашютисту по мотивам мультфильма «Десантник Степочкин».