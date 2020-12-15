В старожиловской деревне сгорел жилой дом

В понедельник, 14 декабря, на улице Центральной деревни Панинская Слобода Старожиловского района произошел пожар. Об этом пишет издательство «Пресса».

В понедельник, 14 декабря, на улице Центральной деревни Панинская Слобода Старожиловского района произошел пожар. Об этом пишет издательство « Пресса ».

Сигнал о возгорании в двухквартирном доме поступил в 14:23, три расчета прибыли на вызов в 14:40. Огонь удалось потушить к 17:24, он повредил квартиру на площади 54 кв м. Вторая часть дома нежилая, она не пострадала.

Предполагаемая причина пожара — неисправность печного отопления.

В доме жили мать и дочь 1947 и 1968 годов рождения, их отвезли к родственнице в Рязань.