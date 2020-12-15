\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-4°
Срд, 16
-5°
Чтв, 17
-2°
ЦБ USD 73.45 0.52 16/12
ЦБ EUR 89.18 0.6 16/12
Нал. USD 73.15 / 74.24 14:49
Нал. EUR 89.01 / 89.79 14:49
Новости
Коронавирус
Публикации
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
8 088
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
Вчера 10:47
2 955
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
8 906
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
10 361
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
Во вторник, 15 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 15 958 случаях заражения коронавирусом.

Во вторник, 15 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 15 958 случаях заражения коронавирусом в

  • Рязани — 8431,
  • Рязанском районе — 640,
  • Скопине — 521,
  • Касимове — 416,
  • Ряжске — 387,
  • Рыбном — 350,
  • Сасове — 322,
  • Клепиковском районе — 313,
  • Касимовском районе — 273,
  • Скопинском районе — 252,
  • Шиловском районе — 236,
  • Рыбновском районе — 225,
  • Новомичуринске — 220,
  • Шилове — 203,
  • Михайловском районе — 202,
  • Спасском районе — 202,
  • Михайлове — 173,
  • Александро-Невском районе — 147,
  • Александро-Невском — 136,
  • Старожиловском районе — 127,
  • Сараевском районе — 119,
  • Кораблине — 117,
  • Захаровском районе — 108,
  • Сапожке — 107,
  • Чучкове — 107,
  • Шацком районе — 104,
  • Спасске-Рязанском — 103,
  • Старожилове — 95,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Сараях — 93,
  • Сасовском районе — 93,
  • Чучковском районе — 89,
  • Шацке — 86,
  • Захарове — 81,
  • Милославском — 81,
  • Милославском районе — 78,
  • Пронском районе — 75,
  • Ряжском районе — 75,
  • Пронске — 72,
  • Ухолове — 61,
  • Кораблинском районе — 56,
  • Путятине — 48,
  • Путятинском районе — 44,
  • Кадоме — 41,
  • Ермиши — 36,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 19,
  • Пителинском районе — 14,
  • Кадомском районе — 11.