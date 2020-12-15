В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
Во вторник, 15 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 15 958 случаях заражения коронавирусом.
Во вторник, 15 декабря, в районах Рязанской области обновили данные о COVID-19. Оперштаб регионального правительства сообщил о 15 958 случаях заражения коронавирусом в
- Рязани — 8431,
- Рязанском районе — 640,
- Скопине — 521,
- Касимове — 416,
- Ряжске — 387,
- Рыбном — 350,
- Сасове — 322,
- Клепиковском районе — 313,
- Касимовском районе — 273,
- Скопинском районе — 252,
- Шиловском районе — 236,
- Рыбновском районе — 225,
- Новомичуринске — 220,
- Шилове — 203,
- Михайловском районе — 202,
- Спасском районе — 202,
- Михайлове — 173,
- Александро-Невском районе — 147,
- Александро-Невском — 136,
- Старожиловском районе — 127,
- Сараевском районе — 119,
- Кораблине — 117,
- Захаровском районе — 108,
- Сапожке — 107,
- Чучкове — 107,
- Шацком районе — 104,
- Спасске-Рязанском — 103,
- Старожилове — 95,
- Спас-Клепиках — 94,
- Сараях — 93,
- Сасовском районе — 93,
- Чучковском районе — 89,
- Шацке — 86,
- Захарове — 81,
- Милославском — 81,
- Милославском районе — 78,
- Пронском районе — 75,
- Ряжском районе — 75,
- Пронске — 72,
- Ухолове — 61,
- Кораблинском районе — 56,
- Путятине — 48,
- Путятинском районе — 44,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 36,
- Ухоловском районе — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 19,
- Пителинском районе — 14,
- Кадомском районе — 11.