На пожаре в Ермишинском районе погибла женщина
Сигнал о возгорании в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме поступил в понедельник, 14 декабря, в 18:59. Пожар ликвидировали в 21:20.
На пожаре в селе Надежка Ермишинского района погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Погибшей оказалась хозяйка квартиры 1974 года рождения.
Напомним, сигнал о возгорании в одноэтажном четырехквартирном кирпичном доме поступил в понедельник, 14 декабря, в 18:59. Пожар ликвидировали в 21:20.