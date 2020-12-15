Из-за ремонта на Касимовском шоссе временно изменится движение транспорта

Проезд закроют на участке Касимовского шоссе от дома №65 до пересечения с Муромским шоссе. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за ремонта на Касимовском шоссе временно изменится движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии .

С 6:00 16 декабря до 6:00 18 декабря закроют проезд на участке Касимовского шоссе от дома №65 до пересечения с Муромским шоссе.

На это время транспорт пустят по измененной схеме: