Из-за ремонта на Касимовском шоссе временно изменится движение транспорта
Проезд закроют на участке Касимовского шоссе от дома №65 до пересечения с Муромским шоссе. Об этом сообщили в мэрии.
Из-за ремонта на Касимовском шоссе временно изменится движение транспорта. Об этом сообщили в
С 6:00 16 декабря до 6:00 18 декабря закроют проезд на участке Касимовского шоссе от дома №65 до пересечения с Муромским шоссе.
На это время транспорт пустят по измененной схеме:
- движение троллейбусов №№3, 8, 13, 15 временно приостанавливается;
- автобусы №№4, 6 на участке пути между остановками «Большая ул.» и «Автобусный парк» следуют по ул. Советской Армии, проезду Яблочкова, Радиозаводской ул., Новой ул. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобусы №№8, 16 на участке пути между остановками «ул. Грибоедова» и «ул. Советской Армии» следуют по ул. Есенина, Солотчинскому ш., Муромскому ш., ул. Советской Армии (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобусы №№12, 20, 23 на участке пути между остановками «Большая ул.» и «Кальное» следуют по ул. Советской Армии, ул. Новоселов, ул. Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- автобусы №17 на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» следуют по ул. Новоселов, ул. Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.
- маршрутки №№32М3, 33 М², 47 М², 53 М², 65 М², 66 М², 77 М², 96 М², 98 М², 99 М² на участке пути между остановками «Кинотеатр Октябрь» и «Кальное» следуют по ул. Новоселов, ул. Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- маршрутки №№41М2, 75 М², 91 М², на участке пути между остановками «Большая ул.» и «Кальное» следуют по ул. Советской Армии, ул. Новоселов, ул. Тимуровцев, Касимовскому ш. (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.