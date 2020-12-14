Россиянам объяснили, что нужно делать перед прививкой от COVID-19

Заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала URA.RU, что нужно делать перед прививкой от COVID-19.

Заведующая лабораторией Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала URA.RU , что нужно делать перед прививкой от COVID-19. По ее словам, за сутки до процедуры следует сдать тест на коронавирус и кровь на наличие антител.

По словам эксперта, у желающих сделать прививку не должно быть симптомов респираторных заболеваний.

Врач-аллерголог Владимир Болибок также рекомендовал женщинам перед вакцинацией сделать тест на беременностью. Он напомнил об ограничении употребления алкоголя в дни до, между прививками и после, а также о необходимости носить маску и перчатки и соблюдать дистанцию на протяжении шести недель.