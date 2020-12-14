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Обновлена статистика распространения COVID-19 в районах Рязанской области
По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 826 случаев заражения.

В понедельник, 14 декабря, в районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 826 случаев заражения в

  • Рязани — 8 382,
  • Рязанском районе — 640,
  • Скопине — 516,
  • Касимове — 415,
  • Ряжске — 387,
  • Рыбном — 349,
  • Сасове — 316,
  • Клепиковском районе — 312,
  • Касимовском районе — 271,
  • Скопинском районе — 252,
  • Новомичуринске — 219,
  • Рыбновском районе — 222,
  • Шиловском районе — 230,
  • Спасском районе — 200,
  • Михайловском районе — 197,
  • Шилове — 197,
  • Михайлове — 168,
  • Александро-Невском районе — 137,
  • Александро-Невском — 135,
  • Старожиловском районе — 127,
  • Сараевском районе — 118,
  • Кораблине — 115,
  • Сапожке — 107,
  • Чучкове — 104,
  • Спасске-Рязанском — 101,
  • Шацком районе — 101,
  • Захаровском районе — 102,
  • Старожилове — 95,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Сасовском районе — 93,
  • Сараях — 92,
  • Чучковском районе — 87,
  • Шацке — 84,
  • Милославском — 80,
  • Милославском районе — 78,
  • Захарове — 78,
  • Пронском районе — 75,
  • Пронске — 71,
  • Ряжском районе — 74,
  • Ухолове — 61,
  • Кораблинском районе — 56,
  • Путятине — 48,
  • Путятинском районе — 44,
  • Кадоме — 41,
  • Ермиши — 36,
  • Ухоловскомрайоне — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 19,
  • Пителинском районе — 14,
  • Кадомском районе — 11.