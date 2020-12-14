Обновлена статистика распространения COVID-19 в районах Рязанской области
По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 826 случаев заражения.
В понедельник, 14 декабря, в районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 826 случаев заражения в
- Рязани — 8 382,
- Рязанском районе — 640,
- Скопине — 516,
- Касимове — 415,
- Ряжске — 387,
- Рыбном — 349,
- Сасове — 316,
- Клепиковском районе — 312,
- Касимовском районе — 271,
- Скопинском районе — 252,
- Новомичуринске — 219,
- Рыбновском районе — 222,
- Шиловском районе — 230,
- Спасском районе — 200,
- Михайловском районе — 197,
- Шилове — 197,
- Михайлове — 168,
- Александро-Невском районе — 137,
- Александро-Невском — 135,
- Старожиловском районе — 127,
- Сараевском районе — 118,
- Кораблине — 115,
- Сапожке — 107,
- Чучкове — 104,
- Спасске-Рязанском — 101,
- Шацком районе — 101,
- Захаровском районе — 102,
- Старожилове — 95,
- Спас-Клепиках — 94,
- Сасовском районе — 93,
- Сараях — 92,
- Чучковском районе — 87,
- Шацке — 84,
- Милославском — 80,
- Милославском районе — 78,
- Захарове — 78,
- Пронском районе — 75,
- Пронске — 71,
- Ряжском районе — 74,
- Ухолове — 61,
- Кораблинском районе — 56,
- Путятине — 48,
- Путятинском районе — 44,
- Кадоме — 41,
- Ермиши — 36,
- Ухоловскомрайоне — 28,
- Ермишинском районе — 26,
- Сапожковском районе — 21,
- Пителине — 19,
- Пителинском районе — 14,
- Кадомском районе — 11.