\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 14
-7°
Втр, 15
-4°
Срд, 16
-6°
ЦБ USD 72.93 -0.19 15/12
ЦБ EUR 88.58 -0.19 15/12
Нал. USD 72.82 / 74.89 15:53
Нал. EUR 88.42 / 89.28 15:53
Новости
Коронавирус
Публикации
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
6 110
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
6 часов назад
1 119
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
7 310
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
8 534
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Банк Хоум Кредит поможет рязанцам подготовиться к праздникам
О том, как сделать подготовку к празднику необременительной и комфортной, в эксклюзивном интервью РЗН. инфо рассказал директор макрорегиона «Центр» банка Хоум Кредит Петр Попов.

До наступления Нового года остается почти три недели, но уже сейчас многие из нас задумываются, как максимально комфортно и интересно провести эти невероятно длинные выходные. Без тщательного продумывания расходов здесь не обойтись, причем хочется избежать излишней расточительности и получить максимальную выгоду от своих покупок.

О том, как сделать подготовку к празднику необременительной и комфортной, в эксклюзивном интервью РЗН. инфо рассказал директор макрорегиона «Центр» банка Хоум Кредит Петр Попов. Читайте его в нашем разделе «Публикации».