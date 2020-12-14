Банк Хоум Кредит поможет рязанцам подготовиться к праздникам

О том, как сделать подготовку к празднику необременительной и комфортной, в эксклюзивном интервью РЗН. инфо рассказал директор макрорегиона «Центр» банка Хоум Кредит Петр Попов.

До наступления Нового года остается почти три недели, но уже сейчас многие из нас задумываются, как максимально комфортно и интересно провести эти невероятно длинные выходные. Без тщательного продумывания расходов здесь не обойтись, причем хочется избежать излишней расточительности и получить максимальную выгоду от своих покупок.

О том, как сделать подготовку к празднику необременительной и комфортной, в эксклюзивном интервью РЗН. инфо рассказал директор макрорегиона «Центр» банка Хоум Кредит Петр Попов. Читайте его в нашем разделе «Публикации».