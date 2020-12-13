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В Рязанской области установлен суточный рекорд по заражениям COVID-19
В Рязанской области два человека умерли от коронавируса. Установлен суточный рекорд по заражениям COVID-19. За сутки в регионе выявили еще 135 заразившихся коронавирусом (всего 15 692), выздоровели 133 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки от коронавируса умерли двое жителей Рязанской области. Продолжается рост числа заболевших COVID-19.

За сутки в регионе выявили еще 135 заразившихся коронавирусом — это рекорд (общее число зараженных 15 692), выздоровели 133 человека. Всего с начала пандемии выздоровевших 14 276, умерших — 111. За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции 28 080 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 494 (19,6%) без клинических проявлений.

Всего в России на текущий момент зарегистрировано 2 653 928 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период пандемии от ковида в стране скончались 46 941 человек.