\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 13
-7°
Пнд, 14
-6°
Втр, 15
-4°
ЦБ USD 73.12 -0.59 12/12
ЦБ EUR 88.77 -0.36 12/12
Нал. USD 73.02 / 74.45 03:00
Нал. EUR 88.56 / 89.35 17:33
Новости
Коронавирус
Публикации
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
Вчера 16:31
4 119
Перед экватором: обзор матчей первой группы «40+»
Команды первой группы в дивизионе «Любитель 40+" провел...
10 декабря 14:33
5 711
20-й день рождения ГК «Зеленый сад»: креативный квест для сотрудников...
Компании исполнилось 20 лет. За плечами сотни построенн...
10 декабря 13:44
6 701
В рязанской академии тенниса подвели итоги года
В рязанской Академия тенниса имени Озерова подвели итог...
8 декабря 12:47
9 283
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В районах Рязанской области обновили данные о COVID-19
По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 692 случая заражения.

В воскресенье, 13 декабря, в районах Рязанской области обновили «ковидную» статистику. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 692 случая заражения в

  • Рязани — 8 326,
  • Рязанском районе — 636,
  • Скопине — 514,
  • Касимове — 401,
  • Ряжске — 386,
  • Рыбном — 345,
  • Сасове — 310,
  • Клепиковском районе — 305,
  • Касимовском районе — 261,
  • Скопинском районе — 251,
  • Новомичуринске — 219,
  • Рыбновском районе — 220,
  • Шиловском районе — 221,
  • Спасском районе — 200,
  • Михайловском районе — 197,
  • Шилове — 196,
  • Михайлове — 168,
  • Александро-Невском районе — 137,
  • Александро-Невском — 135,
  • Старожиловском районе — 127,
  • Сараевском районе — 117,
  • Кораблине — 110,
  • Сапожке — 105,
  • Чучкове — 104,
  • Спасске-Рязанском — 101,
  • Шацком районе — 101,
  • Захаровском районе — 102,
  • Старожилове — 95,
  • Спас-Клепиках — 94,
  • Сасовском районе — 92,
  • Сараях — 91,
  • Чучковском районе — 87,
  • Шацке — 84,
  • Милославском — 79,
  • Милославском районе — 78,
  • Захарове — 78,
  • Пронском районе — 74,
  • Пронске — 71,
  • Ряжском районе — 74,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 53,
  • Путятине — 47,
  • Путятинском районе — 43,
  • Кадоме — 41,
  • Ермиши — 36,
  • Ухоловскомрайоне — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 17,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском районе — 11.