Касимовец сфотографировал ледяные «цветы» на Оке

Касимовец сфотографировал ледяные «цветы» на Оке. По словам мужчины, он увидел их на реке в районе Акишинского карьера, недалеко от поселка Лашма. Это природное явление встречается в природе не часто.

Житель Касимова опубликовал в социальных сетях необычное явление — ледяные «цветы», сообщает сайт издательства «Пресса».

По словам мужчины, он увидел их на реке в районе Акишинского карьера, недалеко от поселка Лашма. Это природное явление встречается в природе не часто. Это кристаллы высотой до 10 сантиметров, которые образуются на поверхности тонкого слоя льда.

При этом ледяные цветы могут «расти» лишь на поверхности тонкого льда. Как только его толщина увеличивается, температура на его поверхности приближается к температуре воздуха, и явление исчезает.