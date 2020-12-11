В Рязанской области подвели итоги смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов и одаренных детей

В Рязанской области подвели итоги ежегодного смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов и одаренных детей, добившихся высоких результатов в спорте. Об этом
Стипендии губернатора получат 30 одаренных детей, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также 20 детей, показавших высокие результаты по неолимпийским видам спорта.
Имена стипендиатов
Во время смотра-конкурса определили победителей в номинациях:
- «Олимпийская надежда»
Наседкина Полина — 1 разряд, 7 место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, МБУ «СШОР «Юность» (тренер Капацинский Олег Константинович),
Астахов Михаил — 1 разряд, 2 место на всероссийских соревнований по боксу, ГАУ РО СШ «Триумф» (тренер Сорокин Анатолий Константинович);
- «Паралимпийская надежда»
Язев Владимир Максимович — 1 разряд, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), ГАУ РО «СШ «Планета спорта», 4 место на чемпионате России, 3 место на Кубке России (тренер — Неводчикова Галина Владимировна),
Тулякова Ульяна Сергеевна — КМС, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки и биатлон), ГАУ РО «СШ «Арена», 4 место на чемпионате России (тренер — Петрачкова Светлана Кузьминична);
- «Лучший спортсмен-ветеран»
Беляев Виктор Васильевич — победитель первенства мира среди ветеранов по самбо (2020 г., г. Минск),
Бирюкова Валентина Петровна — победитель всероссийского полумарафона (2020 г., г. Зарайск (Московская область));
- «Лучший спортивный судья»
Храмов Виталий Викторович — спортивный судья первой квалификационной категории по плаванию;
- «Лучший спортивный судья по игровым видам спорта»
Беркетов Андрей Владимирович, судья всероссийской категории по волейболу (Чемпионат России по волейболу среди мужских и женских команд лиги А, лиги В, Первенство России по волейболу среди юношей и девушек);
- «Лучший спортивный врач»
Чеканов Евгений Михайлович — врач по спортивной медицине ГБУ РО РОВФД;
- «Лучший детский тренер»
Ромашкова Надежда Романовна — инструктор ГАУ РО «СШ «Триумф» (дзюдо),
Лобанов Сергей Михайлович — тренер ГАУ РО «СШ «Рекорд» (бокс).
- «Рекордсмен года»
Давыдова Ольга Николаевна — обладатель двух мировых рекордов по фридайвингу,
- «Лучший спортивный журналист»
Воронов Владимир Юрьевич — журналист интернет издания «Рязанский спорт»
- «Лучший спортивный тележурналист»
Кочетков Алексей Эдуардович — тележурналист телеканала «Край Рязанский»