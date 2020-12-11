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В Рязанской области подвели итоги смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов и одаренных детей
В Рязанской области подвели итоги ежегодного смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов и одаренных детей, добившихся высоких результатов в спорте. Об этом сообщил региональный минспорт.

В Рязанской области подвели итоги ежегодного смотра-конкурса среди тренеров, спортсменов и одаренных детей, добившихся высоких результатов в спорте. Об этом сообщил региональный минспорт.

Стипендии губернатора получат 30 одаренных детей, добившихся высоких результатов по видам спорта, включенным в программы Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, а также 20 детей, показавших высокие результаты по неолимпийским видам спорта.

Имена стипендиатов указаны на сайте минспорта. Там также можно найти списки с лучшими спортсменами, тренерами и федерациями.

Во время смотра-конкурса определили победителей в номинациях:

  • «Олимпийская надежда»

Наседкина Полина — 1 разряд, 7 место на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, МБУ «СШОР «Юность» (тренер Капацинский Олег Константинович),

Астахов Михаил — 1 разряд, 2 место на всероссийских соревнований по боксу, ГАУ РО СШ «Триумф» (тренер Сорокин Анатолий Константинович);

  • «Паралимпийская надежда»

Язев Владимир Максимович — 1 разряд, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание), ГАУ РО «СШ «Планета спорта», 4 место на чемпионате России, 3 место на Кубке России (тренер — Неводчикова Галина Владимировна),

Тулякова Ульяна Сергеевна — КМС, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (лыжные гонки и биатлон), ГАУ РО «СШ «Арена», 4 место на чемпионате России (тренер — Петрачкова Светлана Кузьминична);

  • «Лучший спортсмен-ветеран»

Беляев Виктор Васильевич — победитель первенства мира среди ветеранов по самбо (2020 г., г. Минск),

Бирюкова Валентина Петровна — победитель всероссийского полумарафона (2020 г., г. Зарайск (Московская область));

  • «Лучший спортивный судья»

Храмов Виталий Викторович — спортивный судья первой квалификационной категории по плаванию;

  • «Лучший спортивный судья по игровым видам спорта»

Беркетов Андрей Владимирович, судья всероссийской категории по волейболу (Чемпионат России по волейболу среди мужских и женских команд лиги А, лиги В, Первенство России по волейболу среди юношей и девушек);

  • «Лучший спортивный врач»

Чеканов Евгений Михайлович — врач по спортивной медицине ГБУ РО РОВФД;

  • «Лучший детский тренер»

Ромашкова Надежда Романовна — инструктор ГАУ РО «СШ «Триумф» (дзюдо),

Лобанов Сергей Михайлович — тренер ГАУ РО «СШ «Рекорд» (бокс).

  • «Рекордсмен года»

Давыдова Ольга Николаевна — обладатель двух мировых рекордов по фридайвингу,

  • «Лучший спортивный журналист»

Воронов Владимир Юрьевич — журналист интернет издания «Рязанский спорт»

  • «Лучший спортивный тележурналист»

Кочетков Алексей Эдуардович — тележурналист телеканала «Край Рязанский»