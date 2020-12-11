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В районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19
В пятницу, 11 декабря, районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 426 случаев заражения.

В пятницу, 11 декабря, районах Рязанской области обновили статистику по COVID-19. По данным оперштаба при региональном правительстве, в регионе выявили 15 426 случаев заражения в

  • Рязани — 8160,
  • Рязанском районе — 630,
  • Скопине — 509,
  • Касимове — 386,
  • Ряжске — 384,
  • Рыбном — 342,
  • Сасове — 310,
  • Клепиковском районе — 288,
  • Касимовском районе — 259,
  • Скопинском районе — 248,
  • Новомичуринске — 219,
  • Рыбновском районе — 219,
  • Шиловском районе — 215,
  • Спасском районе — 199,
  • Михайловском районе — 197,
  • Шилове — 195,
  • Михайлове — 167,
  • Александро-Невском — 132,
  • Александро-Невском районе — 127,
  • Старожиловском районе — 127,
  • Сараевском районе — 117,
  • Кораблине — 108,
  • Сапожке — 105,
  • Чучкове — 103,
  • Спасске-Рязанском — 101,
  • Шацком районе — 101,
  • Захаровском районе — 100,
  • Старожилове — 94,
  • Сасовском районе — 92,
  • Спас-Клепиках — 92,
  • Сараях — 91,
  • Чучковском районе — 87,
  • Шацке — 84,
  • Милославском районе — 78,
  • Милославском — 78,
  • Захарове — 76,
  • Пронском районе — 74,
  • Пронске — 71,
  • Ряжском районе — 71,
  • Ухолове — 60,
  • Кораблинском районе — 52,
  • Путятине — 44,
  • Путятинском районе — 42,
  • Кадоме — 41,
  • Ермиши — 36,
  • Ухоловском районе — 28,
  • Ермишинском районе — 26,
  • Сапожковском районе — 21,
  • Пителине — 17,
  • Пителинском районе — 12,
  • Кадомском районе — 11.